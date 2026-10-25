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Нападателят на Сантос Неймар получи директен червен картон в мача от бразилското първенство срещу Баия (1:1).

34-годишният бразилец беше наказан за прикриване на уста по време на пререкание с халфа на противниковия отбор Родриго Нестор на полувремето на мача.

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Футболист на Баия съобщи за жеста на Неймар на съдията. След консултация с ВАР, реферът показа червен картон на нападателя, прилагайки т.нар. правило на Винисиус.

През първото полувреме Неймар също получи жълт картон, отново за момент с Нестор.

Правилото е в сила от Световното първенство през 2026 г. и задължава съдиите да отстраняват от терена играч, който прикрива устата си с ръка по време на спор със съперник.

Това наказание влезе в сила, след като крилото на Реал Винисиус беше подложен на расистки обиди от халфа на Бенфика Джанлука Престиани по време на мач от Шампионската лига.

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