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Станислав Генчев вече не е треньор на пловдивския Ботев, съобщи "Дарик радио".
Рокада идва само два дни след равенството 3:3 срещу ЦСКА, но сякаш не е особено изненадваща на фона на рокадите по високите етажи в клуба и слуховете за подобна смяна.
За Генчев това бе втори престой начело на Ботев и макар да бе малко по-дълъг и по-успешен от предишния, той пак завършва бързо.
Към момента Ботев е на пет място в класирането с 24 точки и изостава единствено от отборите в топ 4, които превъзхождат "канарчетата" по бюджет.
Вчера се появиха слухове, че Александър Томаш може да акостира на "Колежа", а всичките тези рокади идват в момент, в който се очаква властта в клуба да поеме Мило Борисов и компанията му "Палмс Бет".
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.