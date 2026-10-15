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Жълтият картон на защитника на Реал Мадрид - Ибрахима Конате срещу Виляреал, беше отменен с решение на Дисциплинарната комисия към Кралската испанска футболна федерация (RFEF). Така бе уважена жалбата, подадена от "кралете".

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Френският бранител бе предупреден официално от съдията Исидро Диас де Мера в 81-ата минута на срещата с Виляреал от 10-ия кръг на Ла Лига, завършила с победа 1:0 за Реал Мадрид. Анулирането на жълтия картон означава, че Конате остава с 3 официални предупреждения от началото на сезона.

Той се изправи срещу Жерар Морено в ситуация "един на един" и успешно отне топката, но съдията прецени, че в единоборството Конате е ударил в лицето нападателя на Виляреал и му показа жълт картон.Кадрите от ситуацията обаче ясно показват, че защитникът не е имал никакъв физически контакт със съперника.

Жалбата за санкцията на Винисиус обаче не бе уважена и остава 4 мача - два мача за дърпането на косата на съперник и още два за последвалите протести.

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