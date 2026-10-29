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Венсан Компани е изписан от болницата в Мюнхен и се възстановява у дома си, съобщи клубът му Байерн късно в сряда, след като на терена отборът победи с 6:1 Магдебург за Купата на Германия.
Белгийският треньор на гранда припадна в петък на тренировъчното игрище, като бе откаран по спешност в болница.
"Той е добре, предвид обстоятелствата - каза един от директорите на клуба Макс Еберл пред националната телевизия ARD. - Най-добрата новина е, че вече е у дома и ще се възстанови спокойно.
Получил е менингитна криза, а при падането, след като е загубил съзнание, е извадил рамото си и има други наранявания.
Но предвид всичко случило се, състоянието му в момента е добро.
Спортът е повече от резултат
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Ще си почива у дома и ще следва лекарските препоръки. Очакваме го отново с отбора, но чак, когато е напълно възстановен и стопроцентово готов за това.
Вероятно ще отнеме седмици, но това не е най-важното в случая, а неговото здраве."
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.