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Венсан Компани е изписан от болницата в Мюнхен и се възстановява у дома си, съобщи клубът му Байерн късно в сряда, след като на терена отборът победи с 6:1 Магдебург за Купата на Германия.

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Белгийският треньор на гранда припадна в петък на тренировъчното игрище, като бе откаран по спешност в болница.

"Той е добре, предвид обстоятелствата - каза един от директорите на клуба Макс Еберл пред националната телевизия ARD. - Най-добрата новина е, че вече е у дома и ще се възстанови спокойно.

Получил е менингитна криза, а при падането, след като е загубил съзнание, е извадил рамото си и има други наранявания.

Но предвид всичко случило се, състоянието му в момента е добро.

Ще си почива у дома и ще следва лекарските препоръки. Очакваме го отново с отбора, но чак, когато е напълно възстановен и стопроцентово готов за това.

Вероятно ще отнеме седмици, но това не е най-важното в случая, а неговото здраве."

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