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Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас заяви, че се чувства добре при "армейците" и на този етап няма намерение да се завръща в кипърското първенство.

ЦСКА

Голмайсторът говори пред медиите в родината си, след като се присъедини към националния отбор за предстоящите срещи. Утре Кипър гостува на Армения в двубой от Лигата на нациите.

"Лимасол е моят дом и е важно, че се завръщаме там с националния отбор. На този етап от кариерата си обаче се чувствам добре там, където съм, и искам да остана в чужбина. Бъдещето ще покаже какво ще се случи", заяви Питас в отговор на въпрос за евентуално завръщане в местния шампионат.

Кипърският национал е категоричен, че попадението му при победата с 3:0 над Левски е повишило увереността му.

"С ЦСКА сме на първо място в първенството и се чувствам отлично. Намираме се в добра ситуация, а голът, който отбелязах срещу Левски, ми даде допълнително самочувствие", завърши нападателят.

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