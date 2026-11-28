90 минути битка в локвите, а броят попадения е едно малко чудо

606 Снимка: Bulphoto

Черно море и Ботев (Пловдив) проведоха някакво подобие на футболен мач, в което като по чудо паднаха шест гола, а резултатът бе 4:2 в полза на домакините.

Стадион "Тича" във Варна, който и без това не се слави с перфектни условия, наподобяваше всичко друго, но не и футболен терен.

Още от началото на мача целият терен бе в локви и топката едва вървеше, когато се подаваше по земя, а предвид неспирния дъжд, който на моменти се превръщаше в сняг, условията ставаха все по-отчайващи с всяка следващата минута.

Стигна се до положение, в което във финалните минути теренът бе просто една кална нива, а двата безпомощни отбора на терена се опитваха да играят нещо като футбол. Това обаче бе всичко друго, но не и футбол.

Снимка: Bulphoto

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С оглед условията е истинско чудо, че видяхме шест гола.

Ертан Томбак откри за Черно море още в началните секунди на мача, Селсо Сидни направи преднината 3:0 до почивката, а веднага след нея Георги Лазаров вкара за 4:0.

Снимка: Bulphoto

В този момент интригата тотално се изпари от терена, но все пак две дузпи помогнаха на Ботев да намали резултата, като и двата наказателни удара бяха вкарани от Асен Чандъров.

За нещо повече бе безумно да се говори, защото в края на мача топката просто не вървеше по терена, а футболистите на двата отбора едва изчакаха последния съдийски сигнал, за да се приберат на спринт към съблекалнята.

С победата Черно море има 17 точки на седмото място в класирането, а Ботев е с 24 на петото място.

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