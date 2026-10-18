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Ботев Пловдив разгроми Черноморец с 4:0 като гост и се класира за осминафиналите на Sesame Купа на България. "Канарчетата" решиха двубоя с по две попадения във всяко полувреме, като Алберто Салидо блесна с изключително технично изпълнение с пета, а Мауро Тейшейра се отчете с две асистенции.

Срещата започна с положения пред двете врати. Още в първите минути Красиан Колев и Самуел Калу имаха възможности да се разпишат, но не успяха да намерят целта. В 24-ата минута Ботев стигна до първото попадение. Мауро Тейшейра изведе Асен Чандъров очи в очи с Георги Аргилашки, а нападателят хладнокръвно преодоля вратаря за 1:0.

В 40-ата минута Алберто Салидо беше близо до втори гол, след като се възползва от грешка на Жозе Дараме. Георги Аргилашки успя леко да отклони удара му, а топката срещна напречната греда. Малко преди почивката и Мауро Тейшейра пропусна отлична възможност да увеличи аванса на пловдивчани, след като остана сам срещу вратаря, но стреля неточно.

Черноморец започна по-агресивно втората част и в 48-ата минута Ростислав Костенски пропусна златен шанс да изравни. Той засече с глава отлично центриране на Красиан Колев, но топката премина на сантиметри от десния страничен стълб.

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Само три минути по-късно Ботев наказа пропуска на домакините. Самуел Калу подаде към Салидо, който изненада Аргилашки с изключително технично изпълнение с пета и удвои преднината на своя тим.

В 69-ата минута Лукас Араужо направи резултата класически. Футболистът на гостите отправи мощен удар от границата на наказателното поле и не остави шансове на стража на Черноморец.

Десет минути по-късно Ботев стигна и до четвърти гол. Мауро Тейшейра изведе Карлос Меоти сам срещу Аргилашки, а нападателят запази самообладание и прати топката в мрежата за 4:0.

Така Ботев Пловдив записа убедителна победа в Бургас и си осигури място в следващия кръг на Sesame Купа на България. "Канарчетата" показаха ефективност в атака и не позволиха на Черноморец да се върне в мача, въпреки добрата възможност на домакините в началото на второто полувреме.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.