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Арсенал доминираше през целия мач срещу новака Хъл Сити, като в крайна сметка спечели само с 1:0, но трите точки са си три точки без значение от резултата. А победата стана факт благодарение на Мартин Йодегор, реализирал единственото попадение в Лондон около двадесетина минути преди края на мача.

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Капитанът на шампионите на Англия реагира най-добре в 72-ата минута, когато Нони Мадуеке нахлу отдясно в наказателното поле и стреля, а Константинос Цолас направи едно от деветте си спасявания, но след това нямаше време да отрази и добавката на Йодегор.

Победата бе пета поредна за "артилеристите" в Премиър лийг и общо девета в десет шампионатни мача от началото на новия сезон, като почти половината от успехите на футболистите на Микел Артета са с 1:0 (4).

И съботната вечер на "Емиратс" не мина без намеса на ВАР, която моментално стана основна тема на дискусия между феновете в социалните мрежи. В края на първото полувреме Кай Хаверц искаше дузпа, след като бе задържан от Нобел Менди и падна в наказателното поле.

Съдията Фарай Халам бе пратен да гледа положението на монитора край терена, след което обяви, че е имало нарушение срещу Хаверц, но той е бил в положение на засада. Определено развитие, което не бе по вкуса на феновете на стадиона, но в крайна сметка Йодегор им донесе радост по-късно в двубоя. 

"Артилеристите" са първи с 27 точки, шест повече от втория Манчестър Сити, който обаче не е изиграл мача си този уикенд.

Хъл пък е тринадесети с 11 точки.

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