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Бруно Фернандеш и Майкъл Карик са имали среща за "изглаждане на различията" в тренировъчната база на Манчестър Юнайтед, след като в неделя капитанът изгледа от скамейката загубата с 0:3 от Борнемут.
Решението бе на треньора Карик, който пък 5 дни по-рано не вярваше на ушите си, когато Бруно го разкритикува за тактиката му при 1:4 от Комо в Шампионската лига. При това - в интервю, публично.
Разривът между двамата е само част от сложната ситуация в Юнайтед, където не само резултатите са далеч от стандартите на гранд.
Феновете са бесни и скандираха срещу собствениците в мача с Борнемут, след края му освиркаха играчите и подкрепиха Карик.
Той ще води и съботното гостуване на Челси, но е почти сигурно, че това ще е последният му мач.
Спортът е повече от резултат
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Срещата на треньор и капитан е била на "четири очи", като след нея се очаква Фернандеш да е в състава отново в събота.
Любопитно е да се види обаче дали ще е с капитанската лента на ръката.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.