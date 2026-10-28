Фернандеш остана на пейката в неделя при 0:3 с Борнемут

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Бруно Фернандеш и Майкъл Карик са имали среща за "изглаждане на различията" в тренировъчната база на Манчестър Юнайтед, след като в неделя капитанът изгледа от скамейката загубата с 0:3 от Борнемут.

Решението бе на треньора Карик, който пък 5 дни по-рано не вярваше на ушите си, когато Бруно го разкритикува за тактиката му при 1:4 от Комо в Шампионската лига. При това - в интервю, публично.

Разривът между двамата е само част от сложната ситуация в Юнайтед, където не само резултатите са далеч от стандартите на гранд.

Феновете са бесни и скандираха срещу собствениците в мача с Борнемут, след края му освиркаха играчите и подкрепиха Карик.

Той ще води и съботното гостуване на Челси, но е почти сигурно, че това ще е последният му мач.

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Срещата на треньор и капитан е била на "четири очи", като след нея се очаква Фернандеш да е в състава отново в събота.

Любопитно е да се види обаче дали ще е с капитанската лента на ръката.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.