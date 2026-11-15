Диаш и Палиня са наказани, а Бернардо Силва - контузен

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Португалия загуби у дома с 1:4 от Дания в Лигата на нациите, а след кошмарната загуба трима играчи отпадат от сметките на селекционера Жорже Жезуш за последния мач в Лигата на нациите, съобщиха от местната федерация.

Това са капитанът Бернардо Силва, както и Рубен Диаш и Жоао Палиня.

Защитникът на Манчестър Сити Диаш и Палиня, който играе за Бенфика, няма да играят срещу Уелс в последния кръг заради натрупани картони.

Бернардо Силва, който пък наследи капитанската лента след оттеглянето на Кристиано Роналдо, има контузия, но от федерацията не влизат в детайли за каква точно травма става въпрос.

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Най-опитният футболист в състава (115 мача) ще се завърне в клубния си тим Реал (Мадрид) предварително. Именно Бернардо вкара единственото попадение при снощното поражение от датчаните.

Португалия води с 12 точки след 5 мача в група 4 на Лига "А".

Мачът с Уелс е на 17 ноември.

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