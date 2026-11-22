Високата температура и влажността на въздуха не понесоха на Паредес

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Световният шампион с Аржентина Леандро Паредес, който на клубно ниво е капитан на Бока Хуниорс, припадна в телевизионен ефир - докато даваше интервю след спечелната от "генуезците" титла в турнира за Копа Судамерикана. Бока надигра Атлетико Минейро в Баранкия, Колумбия, където футболистите на двата отбора бяха изправени пред предизвикателството да играят в много тежки атмосферни условия.

Температурата на въздуха бе над 30 градуса, а влажността на въздуха - над 80%. Паредес бе сменен през второто полувреме на мача, след като е казал на щаба на отбора, че не се чувства добре в тези условия и усеща замайване.

А след мача, докато даваше интервю, бившият играч на Пари Сен Жермен извъртя очи и припадна, като интервюиращия го журналист се опита да го хване, но не успя. За щастие ситуацията не е толкова тежка, колкото изглеждаше в реално време - защото действително видеото е страховито.

Малко по-късно самият играч съобщи в социалните мрежи, че е добре и просто е бил замаян от нелицеприятните условия в Колумбия и преумората.

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Паредес е юноша на Бока, като започва и професионалната си кариера на "Ла Бомбонера" преди да поеме към европа през 2014-а - на Тария континент игра за Киево, Рома, Емполи, Зени (Санкт Петербург), Пари Сен Жермен, Ювентус и отново Рома, а преди година се завърна у дома след над десетилетие по европейските терени.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.