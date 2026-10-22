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Португалският капитан на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш поднесе извиненията си на над 700 фенове на клуба, които бяха пътували за гостуването на Комо в Шампионска лига, завършил с поредното разочарование за "червените дяволи" - този път загуба с 1:4.

Освен това полузащитникът не бе доволен от избраната от Майкъл Карик тактика за визитата в Италия.

"Решение на треньорския щаб бе да не пресираме лично в защита и да оставяме пространство зад нас, опитвайки се да вземем топката. Но когато даваш топката прекалено много на такива отбори, реално им даваш увереност", заяви португалецът пред камерата на TNT Sports. "Мениджърът и щаба трябва да осъзнаят това, не аз. Понякога е необходимо да си по-смел, когато си под напрежение, да рискуваш с висока преса и да накараш съперника да се чувства неудобно", отговори той на директен въпрос дали тактиката на Карик е била сбъркана.

Самият треньор пък избегна да отговаря на въпроси, свързани с бъдещето си, но също се извини на феновете.

"Грижа ме е за този футболен клуб, вероятно дори повече от доста хора. Играем по неприемлив начин. Чувствам се точно така, както и нашите фенове. Не съм мислил по темата с позицията, която заемам. Просто не бях доволен от това, което видях на терена, точно както и привържениците са се чувствали", каза Карик.

През миналия сезон той получи договор за 2 сезона след 12 победи в 17 мача и класиране за Шампионска лига. Сега обаче Юнайтед е на другия полюс, на тринадесето място в Премиър лийг и без победа в седем последователни мача.

Това е и най-лошата серия за клуба от мачове без успех от тази под ръководството на Луис ван Гаал, продължила осем двубоя между 25 ноември и 28 декември 2015 година.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.