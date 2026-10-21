Карик не е съгласен с Тен Хаг: В Юнайтед няма токсична култура
Мениджърът на Юнайтед говори преди тежкото гостуване на Комо в Шампионска лига
Майкъл Карик не се съгласи с думите на бившия наставник на Манчестър Юнайтед Ерик Тен Хаг, който каза, че в клуба има токсична култура, която му пречи да се развива.
Шампионска лига
Настоящият мениджър на "червените дяволи" говори по темата преди мача в Шампионска лига срещу Комо, като отборът му търси край на негативната серия след шест поредни мача без успех.
Попитан за коментарите на Тен Хаг, Карик опроверга и думите, че няма нужната подкрепа от ръководството.
"Това е мнението на Ерик. Защо да не ме подкрепя ръководството, аз съм назначен. Имам чудесни отношения във всеки в клуба. Като футболен клуб знаем, че резултатите определят настроението и отношението към случващото се. Вътре в отбора обаче сме спокойни и целеустремени. Важно е всички да гледаме в една посока
Не, не съм се сблъсквал с токсична култура, откакто се върнах. Играчите и служителите дават всичко от себе си. Ако нямаш добър колектив, няма как да покажеш представянето, което момчетата демонстрираха през уикенда срещу Лийдс и в големи периоди от мача с Атлетико. В отбора има единство, желание и решителност да се подобряваме и да го правим един за друг. В това отношение не бих могъл да бъда по-доволен от сплотеността", заяви Карик.