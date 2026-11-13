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Майкъл Карик се сбогува с Манчестър Юнайтед с емоционално послание, в което определи работата си начело на любимия клуб като огромна чест. Той благодари на привържениците, футболистите и служителите на "червените дяволи", като подчерта, че любовта му към отбора и подкрепата му никога няма да се променят.

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Цялото послание на Карик:

"За мен бе огромна чест да ръководя Манчестър Юнайтед - клуба, който обичам. Малцина имат възможност да изживеят това и ще бъда вечно благодарен. За подобно нещо е нужна огромна отговорност, защото трябва да знаеш какво означава да бъдеш част от Манчестър Юнайтед. Различно е от всяко друго място.

В Юнайтед трябва да изискваш от себе си да бъдеш най-добрият. Там има култура и ценности, с които трябва да се съобразяваш и които трябва да уважаваш. Това се гради в дълъг период от време. Манчестър Юнайтед е уникален футболен клуб, чиято история не бива да бъде пренебрегвана и трябва да бъде уважавана. Това ме вдъхновяваше всеки ден.

Искам да благодаря на привържениците. Трябва да ви кажа, че вие сте специални, рядка порода. През тази година изживяхме заедно прекрасни емоции, които ще помним. Най-приятното нещо на моята работа бе да виждам как губите разсъдъка си в емоциите на тези моменти. Как напускате стадиона и нямате търпение да се завърнете. Тази любов никога не умира.

Знам, че напоследък резултатите са лоши, но вие не спряхте да ни обичате и да ни подкрепяте. В тези времена най-лесното нещо е да реагирате негативно. Това означава много и показва какви сте вие. Заради хора като вас се влюбих в клуба преди толкова години.

Специални благодарности и на треньорите, които даваха всичко от себе си, бяха лоялни и ме подкрепяха. Благодаря на всички зад сцената , защото тяхната работа рядко се вижда и оценява. Благодаря на футболистите за моментите, които преживяхме заедно. Желая ви всичко най-добро в бъдеще.

Желая успех на Манчестър Юнайтед, който е толкова голяма част от моя живот. Това никога няма да се промени. Гордея се с това, което съм направил. Аз отново ще бъда до всеки човек в клуба и всеки фен. Ще продължавам да подкрепям момчетата."

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