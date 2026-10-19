Почти година след скандалния финал в Мароко

820 Снимка: БТА

Спортния арбитражен съд в Лозана обяви, че ще вземе решение относно жалбата на Сенегал за отнетата титла от Купата на Африка, в края на месец ноември.

На 18 януари миналата година сенегалците победиха домакина на турнира Мароко в скандален финал, който бе прекъснат за известно време, след като "лъвовете на Теранга" напуснаха терена в знак на несъгласие със съдийско решение. Все пак 15 минути по-късно срещата се поднови и Сенегал спечели с победен гол на Папе Гай в продълженията.

Междувременно Браим Диас бе изпуснал дузпа за мароканците в добавеното време на редовните 90 минути.

Два месеца по-късно, през март, победата с 1:0 бе анулирана, а на Мароко бе присъдена служебна такава с 3:0 и съответно на страната бе присъдено званието "шампион на Африка".

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Сенегал отказа да върне трофея, а същвевременно правителството на страната заяви, че ще използва всички възможни правни начини, за да си върне титлата и успоредно с това обвини конфедерацията на Африка в корупция.

Именно след решение на КАФ мароканците получиха служебно титлата.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.