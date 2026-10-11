Късен португалски снаряд донесе успешен старт за новия треньор на ЦСКА
Маркус Гиздол се поздрави с победа, след като отборът му пропиля два гола аванс
ЦСКА започна с изстрадана победа под ръководството на новия си германски треньор Маркус Гиздол - драматично 3:2 при гостуването си на ЦСКА 1948 в 11-ия кръг на efbet Лига.
ЦСКА
"Армейците" стигнаха до успеха благодарение на красив гол в последната 90-та минута на редовното време, дело на португалецът Бруно Жордао. Той се превърна в героя на мача, защото отбеляза два пъти. Едно попадение добави Йоанис Питас, а за домакините точни бяха Елиас Франко и Атанас Илиев.
Гиздол може да е доволен от проявения характер на своя отбор, но не и от цялостния развой на срещата, тъй като възпитаниците му пропиляха аванс от 2:0 и в даден момент дори можеше да изостават в резултата. Тези на младия треньор Огнян Младенов има за какво да съжаляват.
Победата носи актив от 27 точки на ЦСКА и тимът е само на една зад лидера Левски, но с мач повече. ЦСКА 1948 пък е четвърти с 22 точки, на една зад третия Лудогорец и с два мача повече.
ЦСКА осъществи превъзходство още в началото и откриващият гол беше въпрос на време. В 12-ата минута такъв на Йоанис Питас бе отменен заради засада, но все пак той дойде в 19-ата минута, когато Стефано Сенси центрира от ъглов удар, а Бруно Жордао отклони с глава и прати топката в далечния ъгъл за 1:0.
В 28-ата минута Лео Перейра проби по левия фланг, върна към Питас, а кипърският национал със силен удар направи резултата 2:0.
Резултатът дори можеше да стане класически в 34-ата минута, когато Стефано Сенси вкара красиво попадение, но за втори път засада спря гостите. Тя бе отсъдена заради нередовен пас към Жоел Цварц.
В края на полувремето Георги Русев имаше златен шанс да върне един гол за ЦСКА 1948, но ударът му по земя бе спасен прекрасно от Лапоухов.
Отборът на Огнян Младенов все пак стигна до попадение в 55-ата минута. Русев центрира от фаул, а Елиас Франко чудесно отклони с глава и топката влетя неспасяемо в близкия ъгъл за 1:2.
Натискът на домакините продължи и отново даде резултат в 68-ата минута със статично положение. Русев този път центрира от корнер, а Атанас Илиев с глава матира защитата на Гиздол за 2:2.
Комбинацията Русев-Илиев можеше да оформи пълен обрат в 86-ата минута, когато крилото проби, подаде на нападателя, а последвалият удар бе спасен от Лапоухов.
Домакините съжалиха, защото бяха наказани в последната минута. Бруно Жордао получи топката след грешка от съперника и стреля изключително силно от 30 метра, за да вкара най-красивия и най-важен гол в мача - 3:2.
В продължението на срещата Стефано Сенси си изкара втори жълт картон и бе изгонен, което означава, че ще пропусне мача с Несебър за Купата на България.