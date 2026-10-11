Маркус Гиздол се поздрави с победа, след като отборът му пропиля два гола аванс

6464 Снимка: Bulphoto

ЦСКА започна с изстрадана победа под ръководството на новия си германски треньор Маркус Гиздол - драматично 3:2 при гостуването си на ЦСКА 1948 в 11-ия кръг на efbet Лига.

"Армейците" стигнаха до успеха благодарение на красив гол в последната 90-та минута на редовното време, дело на португалецът Бруно Жордао. Той се превърна в героя на мача, защото отбеляза два пъти. Едно попадение добави Йоанис Питас, а за домакините точни бяха Елиас Франко и Атанас Илиев.

Гиздол може да е доволен от проявения характер на своя отбор, но не и от цялостния развой на срещата, тъй като възпитаниците му пропиляха аванс от 2:0 и в даден момент дори можеше да изостават в резултата. Тези на младия треньор Огнян Младенов има за какво да съжаляват.

Победата носи актив от 27 точки на ЦСКА и тимът е само на една зад лидера Левски, но с мач повече. ЦСКА 1948 пък е четвърти с 22 точки, на една зад третия Лудогорец и с два мача повече.

ЦСКА осъществи превъзходство още в началото и откриващият гол беше въпрос на време. В 12-ата минута такъв на Йоанис Питас бе отменен заради засада, но все пак той дойде в 19-ата минута, когато Стефано Сенси центрира от ъглов удар, а Бруно Жордао отклони с глава и прати топката в далечния ъгъл за 1:0.

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Снимка: Bulphoto

В 28-ата минута Лео Перейра проби по левия фланг, върна към Питас, а кипърският национал със силен удар направи резултата 2:0.

Резултатът дори можеше да стане класически в 34-ата минута, когато Стефано Сенси вкара красиво попадение, но за втори път засада спря гостите. Тя бе отсъдена заради нередовен пас към Жоел Цварц.

В края на полувремето Георги Русев имаше златен шанс да върне един гол за ЦСКА 1948, но ударът му по земя бе спасен прекрасно от Лапоухов.

Снимка: Bulphoto

Отборът на Огнян Младенов все пак стигна до попадение в 55-ата минута. Русев центрира от фаул, а Елиас Франко чудесно отклони с глава и топката влетя неспасяемо в близкия ъгъл за 1:2.

Натискът на домакините продължи и отново даде резултат в 68-ата минута със статично положение. Русев този път центрира от корнер, а Атанас Илиев с глава матира защитата на Гиздол за 2:2.

Комбинацията Русев-Илиев можеше да оформи пълен обрат в 86-ата минута, когато крилото проби, подаде на нападателя, а последвалият удар бе спасен от Лапоухов.

Снимка: Bulphoto

Домакините съжалиха, защото бяха наказани в последната минута. Бруно Жордао получи топката след грешка от съперника и стреля изключително силно от 30 метра, за да вкара най-красивия и най-важен гол в мача - 3:2.

В продължението на срещата Стефано Сенси си изкара втори жълт картон и бе изгонен, което означава, че ще пропусне мача с Несебър за Купата на България.

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