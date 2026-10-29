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Ливърпул ще приеме Борнемут в четвъртфиналите на Карабао Къп, докато носителят на трофея Манчестър Сити ще се изправи срещу третодивизионния Брадфорд .

Това отреди жребият за следващата фаза на турнира, в която Флийтууд Таун , сензационно отстранил Арсенал , отново ще играе у дома срещу представител на Премиър лийг – победителя от двубоя между Евертън и Нюкасъл . В последната двойка Кристъл Палас ще посрещне Съндърланд .

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Флийтууд , който се състезава в Лига 2 , поднесе голямата изненада до момента в турнира, елиминирайки Арсенал след изпълнение на дузпи във вторник вечер.

Брадфорд също продължава напред след победа с 2:0 над Питърбъро в изцяло третодивизионен сблъсък. Манчестър Сити си осигури място сред най-добрите осем след успех над Брайтън след дузпи, а Ливърпул отстрани Челси по същия начин след равенство 1:1 в редовното време.

Борнемут пък се класира след убедителна победа с 3:0 над Астън Вила . Четвъртфиналите на Карабао Къп ще се проведат през седмицата, започваща на 14 декември.

 

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