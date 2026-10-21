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Байерн и Арсенал не се победиха в големия мач на вечерта в Шампионската лига, който показа най-доброто от модерния футбол.

Това 2:2 бе зрелище между два от големите фаворити в турнира и този сезон, след като през миналия баварците играха полуфинал, а английският тим стигна финал, който загуби с дузпи от ПСЖ.

Шампионите на Германия и Англия превърнаха сблъсъка в тактическо надиграване, но и такова на атлетизъм, на бързи контраатаки, на здрави физически сблъсъци. Не е изненада, когато става дума за два от най-силните отбори на континента.

Арсенал изгуби рано с контузия Букайо Сака, но въпреки това поведе с гол на влезлия като резерва именно на негово място Еберечи Езе. Попадението бе разгледано на ВАР за засада, но се оказа редовно.

Байерн изравни още до почивката - Хари Кейн даде вълшебен пас като истински плеймейкър, за да изведе Алфонсо Дейвис сам срещу вратаря Рая - 1:1.

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След паузата фаворитът за "Златната топка" Кейн изработи и реализира дузпа, за да накаже сладко най-големия си футболен враг. Символът на Тотнъм, който изкара десетилетие в клуба, не е забравил кое е голямото лондонско съперничество за родния му отбор. Но това 2:1 не стигна на баварците срещу коравия и непримирим тим на Микел Артета.

Арсенал изравни след отлично изработен гол на Деклан Райс 8 минути преди края.

След зрелищното 2:2 английският шампион има 7 точки в три мача, докато германският е с 5 т. И докато Арсенал запазва мястото си в топ 8 и е седми, Байерн е извън позициите за директно класиране - 14-а позиция.

В следващия кръг:

3 ноември Атлетико - Байерн.

4 ноември Славия Прага - Арсенал.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.