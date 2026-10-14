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Хари Кейн не защити съотборника си Майкъл Олисе след изгонването му при равенството 3:3 между Байерн Мюнхен и Викинг в Шампионската лига. Английският нападател определи действията на французина като "голяма грешка", след като вторият жълт картон, показан от българския съдия Георги Кабаков, остави баварците с човек по-малко в решаващите минути.

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Французинът вече имаше жълт картон за нарушение срещу Аскилдсен, когато влезе в конфликт с капитана на Викинг Златко Трипич. След словесна провокация Олисе изпрати топката в лицето на съперника си пред погледа на съдията и получи втори жълт картон.

"Не видях ситуацията при първия жълт картон, но при втория той прати топката в лицето на съперника. Това е напълно заслужен жълт картон. Голяма грешка", заяви английският национал пред Canal+.

Олисе ще бъде наказан и няма да може да играе в следващия двубой на баварците в Шампионската лига - домакинството на Арсенал на 21 октомври.

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