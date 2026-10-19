Ел Маестро, който има два периода начело на ЦСКА, се задържа в Анортозис едва три месеца, като под негово ръководство тимът е в зоната на изпадащите.
Спортът е повече от резултат
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"Анортозис Фамагуста обявява прекратяването на сътрудничеството си с треньора Нестор Ел Маестро и неговите помощници от техническия щаб.
Решението беше взето след цялостна оценка на представянето на отбора, който въпреки трудните условия, не отговори на очакванията. Благодарим на Нестор Ел Маестро и неговите колеги и им желаем успех в професионалната им кариера", се казва в съобщението на Анортозис.