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Бившият треньор на ЦСКА Нестор Ел Маестро бе уволнен от поста наставник на кипърския Анортозис (Фамагуста), съобщиха от клуба.

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Ел Маестро, който има два периода начело на ЦСКА, се задържа в Анортозис едва три месеца, като под негово ръководство тимът е в зоната на изпадащите.

"Анортозис Фамагуста обявява прекратяването на сътрудничеството си с треньора Нестор Ел Маестро и неговите помощници от техническия щаб.

Решението беше взето след цялостна оценка на представянето на отбора, който въпреки трудните условия, не отговори на очакванията. Благодарим на Нестор Ел Маестро и неговите колеги и им желаем успех в професионалната им кариера", се казва в съобщението на Анортозис.

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