Капитанът на България влезе в игра при контрола на ПАОК с Партизан

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Кирил Десподов се завърна в игра след дълго лечение на контузия и изигра първите минути за ПАОК в контролата срещу Партизан Белград. Капитанът на българския национален отбор влезе в игра на почивката и се отличи с асистенция за третия гол на ПАОК при победата с 3:1. Десподов за последно игра през март месец и оттогава се възстановява от травма. През месец май той се подложи на операция на големия пръст на десния крак, рехабилитацията малко дсе проточи, а от близо месец увеличава натоварванията на тренировките.

Мачът между ПАОК и Партизан се игра на стадион "Тумба" в Солун и е част от празненствата за стогодишнината на ПАОК. Привържениците на двата клуба имат приятелски отношения и дори заедно направиха шествие преди мача.

Десподов влезе в игра за началотото на второто полувреме и центрира от корнер за третото попадение на Мади Камара. Двата отбора си размениха по един гол през първата част: Партизан поведе с гол на Демба Сек, а Джонджо Кени изравни за тима от Солун. Батист Сантамария направи 2:1 малко след почивката, преди Камара да оформи крайното 3:1 в 78-а минута.

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