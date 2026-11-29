Треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо бе разочарован от загубата с 1:2 от Алавес и отправи остри думи по адрес на съдията Сесар Сото Градо.

"Когато Бернардо Силва и Арда Гюлер бяха заедно на терена – двама сходни състезатели, които обичат да задържат топката – тимът не намираше свободни пространства и нямаше дълбочина. Трябваше да избера дали да извадя Арда, или Винисиус. Реших, че Диоманде на единия фланг и Винисиус на другия ще ни осигурят нужната ширина, докато Бернардо може да поеме ролята на Арда", започна Моуриньо.

"Планът на Кике не беше изненада за нас, готвихме се точно за такъв дефанзивен подход. Съперникът обаче извади късмет с арбитър, който бе изключително снизходителен към бавенето. Правилата на играта са категорични: ако резервната скамейка вкара топка на терена, треньорът получава червен картон. Те направиха това два пъти и съдията си затвори очите. Това накъса темпото, намали чистото игрово време и ни затрудни. Поздравявам Кике за плана, но хвърлянето на топки на терена е нещо грозно, което вече никой във футбола не практикува. В края се забеляза и липса на свежест, но отговорността за решенията и загубените точки е изцяло моя", заяви португалецът.

"От пейката ситуацията за дузпа изглеждаше пресилена и спорна, но щом Джуд ми сподели след края, че е имало контакт и нарушение, съм длъжен да му вярвам. Любопитно ми е кого ще изгони този съдия през следващия сезон – преди две години беше Мбапе, миналата бе Винисиус, сега е Белингам, може би догодина ще бъде Куртоа. Този рефер просто обича да показва власт и да се прави на феномен. Не казвам, че губим заради него, но има ясни насоки от УЕФА: настъпване – жълт картон, удар в лицето – жълт картон, спиране на контраатака – жълт картон. За задържане срещу Мбапе обаче картон не бе показан, което ме ядоса", завърши Моуриньо.