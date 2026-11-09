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Испанският клуб Тенерифе съобщи, че ще осигурява финансова подкрепа за едногодишната дъщеря на трагично загиналия нападател Хесус де Мигел до навършването на нейното пълнолетие. Решението идва след смъртта на футболиста във вторник сутринта, настъпила след инцидентен сблъсък по време на двубоя срещу Андора в предишната вечер.

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Изпълнителният директор на Тенерифе Антонио Мануел Поро Гранадос заяви, че клубът е категорично ангажиран с подкрепата за семейството на Де Мигел, като специално внимание ще бъде отделено на малката му дъщеря Карла.

"Планът ни е да бъдем до момичето и да се уверим, че цялото семейство на Тенерифе я подкрепя. Искаме да сме до нея поне докато достигне зряла възраст. Това е ангажимент, който поехме по инициатива на нашия мажоритарен акционер, Райко Гарсия, и който всички ние напълно подкрепяме", заяви Поро Гранадос пред The Athletic.

Той добави: "Това е ангажимент, който Тенерифе, като клуб, поема към семейството и към дъщеря им Карла. Ще осигурим максимална възможна подкрепа във всяко едно отношение, отвъд това, което сме законово задължени да предоставим. Проучваме и други начини за увеличаване на финансовата подкрепа, така че, поне в материален план, обстоятелствата да не повлияят толкова много на живота им - въпреки че, разбира се, е невъзможно да нямат въздействие."

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