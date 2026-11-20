Червен картон, отменен гол и греда, но не и редовни попадения

698 Снимка: Bulphoto

Паузата за националните отбори най-сетне приключи и родното футболно първенство отново е тук. Завръщането обаче не бе особено вълнуващо, защото Септември и Локомотив (София) не си вкараха голове - 0:0 пред изключително малък брой зрители на националния стадион "Васил Левски".

Първото полувреме бе много безлично, а малкото интригуващи моменти дойдоха след почивката. Адриан Кова изчисти топката от гол линията на Локо, след като Тодор Павлов я изби в посока собствената си мрежа в 51-ата минута.

Бурбан вкара за пловдивчани в 73-ата минута, когато бе изведен зад защитата, но голът му бе отменен поради засада. Шест по-късно Францети удари греда за Септември, а в края на мача Никола Илиев бе изгонен с директен червен картон за фаул срещу Парвиз Умарбаев.

Юношата на градския съперник "Ботев" удари капитана на съперника с бутони в коляното.

Локомотив се изкачи временно на десето място в класирането с 13 точки, докато Септември е две позиции по-надолу с 12.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.