Така вече три континента са зад критикувания от Европа президент

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Южноамериканската футболна конфедерация КОНМЕБОЛ потвърди пълната си подкрепа към Джани Инфантино в предстоящите избори за президент на ФИФА. Това се случи след заседание на Съвета на организацията в Баранкия, Колумбия.

"Това е признание за лидерските умения на настоящия президент на ФИФА и положителната трансформация на футбола", пише КОНМЕБОЛ в официално изявление.

Моментът е ключов - една от големите конфедерации подкрепя Инфантино, който ръководи световния футбол от 2016 г. и преследва четвърти мандат начело на организацията. Досега зад него официално бе Съюзът на арабските федерации - с 22 членки от Африка и Азия.

Знае се обаче, че някои от най-силните държави в Азия като Корея и Япония, не са никак доволни от начина, по който се управлява световния футбол. Те имат и своя кандидатура като официална номинация за поста - почетният президент на японската асоциация Козо Ташима.

Твърда опозиция остава Европа и УЕФА, като кандидатът, който ще бъде подкрепен от нашия континент, е шефът на френската федерация Филип Диало.

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