Живко Тодоров е категоричен, че няма как общината да подкрепя клуба финансово при тези резултати

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Старозагорският бизнес няма да продължи да подпомага финансово футболния клуб Берое при настоящите резултати на представителния отбор. До октомври старозагорски фирми са предоставили 150 000 евро в подкрепа на клуба. Това каза на пресконференция кметът на Стара Загора Живко Тодоров, като уточни, че е получил информация за задължения на Берое към Националната агенция за приходите в размер на над 500 000 евро. Освен това той потвърди, че бившият президент на Локомотив Пловдив Христо Крушарски иска клуба.

"Няма как да продължа да помагам като кмет, както и старозагорският бизнес е заявил пред мен, че не може да продължи да помага при тези резултати на Берое. Това го съобщих на господин Банато преди няколко дни, за да бъда коректен към него. Смятам, че бъдещето на клуба е изцяло в негови ръце в момента"., посочи Живко Тодоров.

По думите му през юни е провел среща със собственика на клуба Ернан Банато, на която са обсъдили плановете за новия сезон. Тогава Банато е заявил намерение Берое да влезе в Първа лига още през настоящия сезон, а кметът е поел ангажимент общината и бизнесът да продължат да помагат при изпълнението на тази цел.

До октомври старозагорски фирми са предоставили 150 000 евро в подкрепа на клуба, посочи кметът. Той припомни и осигурените преди около шест месеца 350 000 евро за спасяване на лиценза на Берое.

"Сегашният модел на работа е невъзможен. Няма как някой да дава пари за отбора, а в същото време друг да го управлява и да няма никакви резултати Позицията на Общината е, че не може да бъде общински клуб. Това е категорично. Защото това не е добра форма на управление, при която данъкоплатците да дават пари за издържане на футболен отбор.", коментира той.

Кметът заяви, че бъдещето на клуба е в ръцете на неговия собственик, който трябва да реши дали ще осигури необходимото финансиране или ще потърси нов собственик. По думите му при него са се обърнали различни хора с интерес към придобиването на Берое, но всички са били насочвани към Банато, тъй като той е собственикът и може да води преговорите.

По неговите думи сред проявилите интерес е и Христо Крушарски, с когото кметът също е провел разговор и го е насочил към собственика на клуба за последващи преговори.

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Живко Тодоров съобщи още, че е получил информация за задължения на Берое към Националната агенция за приходите в размер на над 500 000 евро. По думите му информацията е от представители на Български футболен съюз, които са потърсили контакт с него, тъй като не са успели да се свържат с представител на клуба. Той уточни, че не може самостоятелно да провери тези данни.

Общината ще продължи да поддържа футболните терени, тъй като те са общинска собственост. Кметът подчерта, че не бива децата и детско-юношеската школа да бъдат засегнати от ситуацията с представителния отбор и също ще бъде подпомагана.

Тодоров изрази надежда Берое да намери собственик, който да може да осигури независимото му финансиране. "Аз се надявам Берое да намери собственик, който действително да може да го издържа, да бъде независим от Общината, от държавата, от всичко и да не се стига до подобни ситуации занапред", каза още кметът.

Той коментира и ремонта на стадион "Берое", който е разделен на два етапа. Първият, включващ фасадата и мерките за енергийна ефективност, е изпълнен. За втория етап, който обхваща вътрешната част на съоръжението, се очаква финансиране от Министерството на младежта и спорта. Очакванията са ремонтът да бъде реализиран през 2027 г., а стойността му е 2,2 млн. евро.

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