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Кирил Десподов напредва в подготовката си и се очаква отново да бъде на разположение на треньора на ПАОК - Алесио Лиши след паузата за националните отбори. Българският национал постепенно увеличава натоварванията, а завръщането му ще даде още възможности на тима от Солун за предстоящите двубои.

Прекъсването на клубните първенства предоставя на Десподов време да подобри физическото си състояние и да се подготви за игровите натоварвания. Целта е той да бъде готов за срещите на ПАОК в гръцката Суперлига и турнира за Купата на Гърция. За последно българинът игра за ПАОК на 22 март при победата с 2:1 като гост на Волос. След това претърпя операция на палеца на десния крак, а наскоро премина и през вирусно заболяване.

В Солун се надяват след паузата да могат да разчитат и на Димитрис Пелкас. За завръщането на халфа съобщи съпругата му Кивели Марда при гостуването си в предаването All in по телевизия СКАЙ.

Положителните новини около Десподов и Пелкас идват, след като преди прекъсването за националните отбори ПАОК загуби Кристиан Якич. Очакваното им завръщане би разширило избора пред треньорския щаб за следващите мачове.

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