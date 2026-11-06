10 точки пращат "сините" напред, а 7 ще са достатъчни за "червените"

204 Снимка: Булфото

Колко точки са нужни за продължаване напред? Това със сигурност е въпрос, който феновете на Левски и ЦСКА си задават все повече с всеки изминал мач от европейските турнири.

Двата ни гранда приеха самото си участие в основната фаза на европейски турнир по-скоро като бонус, без да влизат в Лига Европа и Лигата на конференциите с някаква конкретна цел.

А и европейското представяне на Левски и ЦСКА в последните две десетилетия не даваше много основание на двата клуба да подходят с кой знае какви претенции за футбол напролет.

Но два месеца по-късно ситуацията е различна, а феновете на двата отбора правят сметки именно за продължаване напред. Въпросът обаче е колко точки ще са нужни?

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Левски има 7 отбора в Лига Европа до момента и при всички положения представянето на отбора е повече от позитивно с оставащи четири мача до края.

Все пак Левски заема десетото място във временното класиране пред доста по-скъпи отбори от доста по-добри първенства, а ключът към продължаването напред може да се крие в само един единствен мач, който родният шампион трябва да спечели.

9 точки се смятат за абсолютния минимум, който един отбор в Лига Европа трябва да има, за да се надява на място в топ 24.

Тези 9 точки дават 53.5% шанс за продължаване напред. Статистическите анализи предвиждат, че границата на тези, които продължават напред и тези, които отпадат ще бъде между отбори с по 9 точки, разделени от тяхната голова разлика.

Спасителната зона изглежда активът от 10 точки, който носи 95,1% шанс за продължаване. При 20 000 симулации на оставащите мачове от турнира, само в 4.9% от случаите има отбори, отпадащи с 10 точки.

Всяка точка над десетата е сигурно продължаване напред. Тоест и една победа на Левски може да е достатъчно за футбол напролет. До края на основната фаза "сините" имат визита на Марсилия, домакинства на Лилестрьом и Милан, както и визита на Съндърланд.

Снимка: Bulphoto

При ЦСКА сметките са различни, защото Лигата на конференциите е турнир с два мача по-малко, или общо 6 срещи за всеки тим.

Дотук ЦСКА има една точка от три мача и гледа с надеждите към оставащите три срещи, в които обаче възможността за грешка е изпилена до абсолютния минимум.

Причината е, че при всеки сценарий с по-малко от 7 точки в актива, то шансовете на ЦСКА за продължаване са минимални, да си го кажем направо никакви.

Изчисленията показват, че актив от 6 точки дават едва 36.8% шанс за продължаване. Това ще означава чудесна голова разлика и редица благоприятни обстоятелства в останалите мачове.

ЦСКА трябва да се цели към актив от 7 точки, защото той дава 89.5% шанс за продължаване.

Към момента прогнозата е, че няколко отбора ще бъдат именно с по 7 точки, а решаваща помежду им ще бъде головата разлика.

Това означава, че в оставащите си три мача ЦСКА се цели в две победи, а всичко по-малко от това вероятно ще означава провал.

За "червените" предстои домакинство на Трабзонспор, след това визита на КуПС Куопио във Финландия, след което домакинство на швейцарския шампион Тюн.

С оглед последните два мача тази цел от 7 точки не изглежда никак непостижима. Съвсем спокойно България може да има два евроучастника и напролет.

Снимка: БТА

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