Отборът на Фабрегас се възползва от много ранен червен картон за съперника

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Комо и Сеск Фабрегас продължават да правят чудеса в Серия "А" след категорично 3:0 у дома срещу някогашния хегемон Ювентус в 13-ия кръг.

Отборът на испанския специалист спечели трети пореден мач срещу този съперник без да допуска гол.

Трябва да се уточни, че този път задачата беше спомогната сериозно от играч на Ювентус. Нападателят Рандал Коло Муани си изкара директен червен картон още в петата минута за удар без топка срещу Алекс Вайе.

Юве опита да се защитава с десетима, но допусна гол в най-неподходящия момент - в продължението на първата част. Тогава звездата на Комо Нико Пас вкара със страхотно изпълнение на пряк свободен удар от малък ъгъл.

Голът на успокоението за Комо дойде в 63-ата минута, когато след корнер и разбъркване най-съобразителен беше Анастасиос Дувикас.

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Гръцкият голаджия на домакините се разписа още веднъж в 80-ата минута след нови магически действия от Нико Пас, който технично преодоля съперник и асистира.

С този успех Комо събра актив от 29 точки и поне временно изпревари Милан за четвъртото място. Ювентус на Лучано Спалети остава седми с 21 точки.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.