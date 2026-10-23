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Треньорът Антонио Конте реши да излезе с официално изявление по повод спекулациите, че преговаря с Манчестър Юнайтед за поста на настоящия наставник Майкъл Карик.

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Медии на Острова и на Ботуша свързван бившия треньор на Ювентус, Италия, Челси, Интер, Тотнъм и Наполи с "червените дяволи". Той е печелил Серия "А" с три различни клуба и Висшата лига със "сините" от Лондон.

След срамното 1:4 за Манчестър Юнайтед срещу Комо, изглежда, че дните на Майкъл Карик начело са преброени и вече собствениците на клуба се оглеждат за следващия мениджър.

Според La Repubblica те вече са се обърнали към Конте, а той е поискал цялата власт в Манчестър Юнайтед що се отнася до решенията на трансферния пазар.

Ето какво написа Конте:

"Името ми се свързва с редица клубове, но към момента няма преговори, които да са в напреднал етап. След един прекрасен и успешен период начело на Наполи ще си отделя необходимото време, за да обмисля как и кога да се завърна към треньорската професия. Това ще бъде добре премерено решение, което ще взема, когато преценя, че условията са подходящи. Четох информации за финансови претенции и искания за пълен контрол, които уж вече съм отправил към споменатите клубове, както и опасения относно това, което се описва като "силния ми характер". Тези твърдения са неоснователни, тъй като към момента липсва каквато и да е конкретна база за подобни оценки. 

Ако възникне конкретна възможност, тогава ще бъде моментът да проведа разговори със съответния клуб и заедно да обсъдим условията на евентуално споразумение, като се вземат предвид нуждите и на двете страни, както и качествата и подходът, които характеризират работата ми като треньор. Дотогава всякакви предположения относно моите изисквания и професионалното ми бъдеще остават в сферата на догадките и не могат да се разглеждат като факти", публикува Конте в своя профил в "Инстаграм". 

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