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Най-добрият български тенисист Григор Димитров получи в последния момент покана да участва в квалификациите на турнира "Мастърс" в Париж, който ще се проведе от 2 до 8 ноември, съобщиха организаторите. Българинът се възползва от контузията на чеха Якуб Меншик, който е номер 16 в световната ранглиста на АТP.

Григор

Отпадането на Меншик доведе до пренареждане на схемата на турнира, като на негово място влезе директно французинът Кентен Алис, а "уайлд кард" получи друг французин - младият талант Моис Куаме.

Григор Димитров е финалист в Париж от 2023 година.

"Поради контузия, получена във Виена, Якуб Меншик се оттегля от турнира", написаха организаторите в социалната мрежа X.

В австрийската столица чехът загуби във втория кръг от французина Адриан Манарино и въпреки това поражение, Меншик беше все още в борбата за класиране за финалния "Мастърс" турнир в Торино (15-22 ноември).

Отпадането му води до раздяла с надеждата за участие в Торино, а в схемата на турнира влиза директно французинът Кентен Алис, който имаше "уайлд кард" от организаторите. Неговата покана бе дадена на Моис Куаме.

Той се бори за място на финалния "Мастърс" Некст Джен за най-добрите осем млади играчи през годината. Той участва тази вечер в четвъртфинала на турнира "Чалънджър" в Брест.

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