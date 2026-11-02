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Бока Хуниорс победи Ривер Плейт в поредното издание на най-горещото дерби в Южна Америка - 1:0.

Това бе трети пореден успех в Суперкласико за "генуезците", които не са правили такава серия в дербито от 1991 г.

Победата на Бока изглеждаше твърде вероятно още от 10-ата минута, когато Мартинес Куарта от гостите бе изгонен на "Бомбонера" с директен червен картон за удар без топка.

Последваха нерви, сблъсъци, провокации, симулации... цялата палитра, толкова типична не само за този мач от дербитата на Южна Америка.

Лаутаро ди Луло вкара победния гол в 27-ата минута след корнер, а в 79-ата бе изгонен с директен червен картон и Гонсало Монтиел. Героят на Аржентина с победната дузпа на финала на Мондиал 2022 бе освиркан бурно при напускането на терена от феновете на Бока, като полиция с щитове го пазеше от гнева.

Снимка: Getty Images

Монтиел не пропусна да провокира стадиона с жестове, но целият мач бе пълен с такива моменти и жестове.

В края играчите на Бока позираха по терена за фотографите и подразниха допълнително съперника, като пак полиция се наложи да се намеси, за да няма сбиване.

Равносметката: 9 жълти и 2 червени картона, 1:0 за Бока. И двата отбора ще играят в плейофите, но настроението ще е коренно различно за грандовете.

Снимка: Getty Images

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