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Бившият национал на Италия Жоржиньо със сигурност е имал и по-добри седмици във футболната си кариера. Натурализираният бразилец, който сега играе в родната си страна за Фламенго, пропусна дузпа при отпадането от Копа Либертадорес срещу аржентинския Естуадиантес (Ла Плата) преди няколко дни.

А сега стана ясно, че след въпросния мач, завършил 0:0 и решен след изпълнение на дузпи, Жорже Луиш Фрейо Фильо е дал и положителна допинг проба. 34-годишният дефанзивен футоблист е застрашен с наказание от шест месеца до две години.

Втората му проба ще бъде отворена след три дни и ако там също се установи наличието на забранени вещества, той ще бъде санкциониран със спиране на правата.

Опитният футболист е европейски шампион с Италия от 2021 година. Той изгря на голямата сцена именно на Апенините, където премина през Верона, Самбонифасезе и Наполи, а после прекара седем години в Англия, последователно защитавайки цветовете на лондонските грандове Челси и Арсенал.

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С Челси взе както Шампионската лига, така и Лига Европа, а през 2025-а се завърна в Бразилия.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.