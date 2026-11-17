Само четири отбора са с по-малко точки от "лъвовете" в Лига "С"

870 Снимка: БТА

България не успя да прескочи групата си в Лига "С" на Лигата на нациите и ще играе в третото ниво на турнира и в следващото му издание, точно както се случваше в последните три. Футболните ни национали направиха нови географски открития, за съжаление с отрицателен привкус, след като допуснаха загуби от Исландия и Естония - държави, които досега не ни бяха побеждавали на футбол. Но през 2026 година това е факт.

"Лъвовете", които започнаха с Александър Димитров като национален селекционер и завършиха курса с Атанас Рибарски, който бе назначен за временен вариант, приключиха на трето място в група С4. Исландия спечели първата позиция с 14 точки, Естония остана на второ място с 12, като и двата тима не допуснаха загуба в шестте си мача, а после идват българите с 4 и Люксембург, останал последен в нашата група с 3.

Бърз поглед към крайните класирания в останалите групи показва, че отборите, събрали по-малко точки от българската селекция, са точно 4 на брой.

От група С1 това е вечният аутсайдер Сан Марино, който не взе точка, но пък реализира общо 3 гола. На третото място тук е Финландия с 10 точки, които не стигнаха за продължаване напред, тъй като Беларус (също с 10) имаше преимущество в директните двубои и завърши втори, а първото място бе за Албания (15).

В група С2 Латвия е отборът с по-слаб точков актив от нашия (2), отреждащ му последната позиция. Черна гора завърши начело с 16, а след балканците се наредиха Кипър (8) и Армения (6).

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Последният от С3 - Казахстан, също е с по-слаб актив от българския (3), но и в тази група третия в подреждането е с повече точки от родните национали, като става дума за Молдова (7), а на първите две места са съответно Словакия (12) и Фарьорските острови (8).

Люксембург, завършил на последно място в групата на България с 4 точки, допълва квартета на тимове с по-нисък актив от този на българите. И в случая не става дума за подигравка, а просто за по-широк поглед към ситуацията в дивизията в Лигата на нациите, в която нашите национали играят. Просто стигнахме до този момент, че това е реалността.

А ако трябва да съпоставяме директно българското представяне с това на останалите тимове, завършили на третите места в другите групи - то "лъвовете" са с най-малко точки спрямо Финландия, Армения и Молдова.

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И все пак, ако трябва да се търси някакъв позитивизъм, той отново идва от чисто статистическа гледна точка. Това не е най-слабото представяне на родината ни в Лигата на нациите, защото то се случи през сезон 2020/2021, когато приключихме само с 2 точки и без победа. Но трябва да се отчете, че това е и единственото ни досега участие в Лига "В" - второто ниво на турнира, когато бяхме в компанията на Уелс, Финландия и Република Ирландия.

Но все пак, говорейки за категория "най"... Сезон 2026/2027 е този, в който представителния ни футболен тим е най-назад в общото класиране, на 44-о място.

След като в предходните си участия бяхме съответно №29, №31, №40 и №39. В споменатото общо класиране зад България остават само Казахстан, Люксембург, Латвия, Сан Марино от нашата черга, разбирайте Лига "С" и Малта, Азербайджан, Литва, Андора, Гибралтар и Лихтенщайн, които са в четвъртата и най-ниска Лига "Д".

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