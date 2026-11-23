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Пари Сен Жермен губи втори основен играч за дълъг период от време. И отново става дума за контузия на коляното, която изисква операция и продължително възстановяване. След като по-рано през сезона Хвича Кварацхелия чу кошмарната диагноза за скъсани връзки, сега същото се случи и с Дезире Дуе.

21-годишният национал на Франция бе изнесен на носилка при победата с 3:2 като гост на Ница, дошла след обрат, когато усука коляното си без контакт с друг футболист и падна на тревата. Така след като през сезон 2025/2026 нападателят пропусна 13 мача заради мускулни контузии, сега той отпада от сметките на Луис Енрике за още по-продължителен период.

Обикновено възстановяването от подобна травма е около 6 месеца, но разбира се - при всеки играч ситуацията е строго индивидуална. Но по всичко личи, че е малко вероятно Дуе да се върне този сезон. Или ако го направи, то това би се случило в самия му край.

Досега младият атакуващ играч бе записал 15 мача във всички турнири, като бе замесен в 10 гола - обелязвайки 6 сам и подавайки за други 4 на съотборниците си.

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ПСЖ води в Лига 1 с 3 точки пред ФК Париж, а в Шампионска лига е един от двата отбора с пълен актив от 12 точки заедно с Реал (Мадрид).

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.