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Петкратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо вкара гол от дузпа при домакинската победа на Ал Насър (Саудитска Арабия) срещу катарския Ал Сад с 2:1 в двубой от петия кръг на Азиатската шампионска лига.
41-годишният Роналдо се разписа от бялата точка в 13-а минута. За португалеца това е попадение номер 987 в кариерата.
Жоао Феликс реализира втория гол малко след началото на второто полувреме. Мохамед Уаад в 23-а беше точен за гостите. Той беше изгонен в добавеното време за това, че наплю съперник.
Ал Насър си осигури третата победа в турнира. Отборът има 9 точки и е на пето място в класирането. Ал Сад е на 14-а позиция с 2 точки.
Спортът е повече от резултат
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В следващия кръг Ал Насър ще гостува на катарския Ал Гарафа на 8 декември.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.