Хари вече е №1 по всички показатели, а показа и "Златна топка". Остава едно - трофей с "трите лъва"

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Резултатът в четвъртък вечер нито изненада някого, нито пък е паметен в историята на английския или хърватския футбол. "Трите лъва" победиха най-силния отбор от нашия регион с 2:1 на "Уембли" в Лигата на нациите, но стадионът-храм отпразнува събитието по специален начин. Зрелищна хореография, не толкова типична за английски фенове, украси трибуните.

Защото си беше специално, а на Острова се говори вече за човек, който може и да е №1 в историята на родината на футбола. Всъщност, трудно е да се спори за това, че Хари Кейн вече е на върха на пирамидата от големи английски играчи, появили се на терена в тези над 150 години.

Деветката показа преди мача "Златната топка", спечелена само преди 10 дни на церемония в Лондон. Той е петият англичанин с отличието, което не бе пристигало от 2001 г. Със сигурност индивидуално - футболист номер едно на новия век за страната.

Но не само.

Кейн показа "Златната топка" на публиката на "Уембли" преди мача Снимка: Getty Images

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В четвъртък Кейн изигра своя мач №126 за Англия, с което изпревари Питър Шилтън и вече е на върха в този списък. Пред великани като Уейн Рууни, Дейвид Бекъм, Боби Муур, Боби Чарлтън...

Вече от години Хари е №1 по голове. Има 92, далеч, далеч пред втория Рууни, който е с 53. Няма място за сравнение, въпреки че хора като Чарлтън (49), Гари Линекер с 48, Кевин Кийгън и Джими Грийвс са писали историята на отбора.

Една важна липса все още оставя вратичка за въпроса "той ли е най-големият английски играч за всички времена". И тя е на трофей с националния отбор. Не, че англичаните спечелиха купища такива през годините... Имат една световна титла през 1966 г., а освен нея са играли общо два финала - на Евро 2020 и Евро 2024. И в двата случая капитан и лидер на тима бе Кейн.

Ако успее да вдигне и трофей над главата си с екипа на "трите лъва", въпрос около това дали има някой над него в йерархията на величие в родината на играта просто няма да има.

Но дори да не го направи, отговорът май вече е ясен.

С друга легенда и "Златна топка" - Лука Модрич, след края на срещата Снимка: Getty Images

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