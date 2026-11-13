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Резултатът в четвъртък вечер нито изненада някого, нито пък е паметен в историята на английския или хърватския футбол. "Трите лъва" победиха най-силния отбор от нашия регион с 2:1 на "Уембли" в Лигата на нациите, но стадионът-храм отпразнува събитието по специален начин. Зрелищна хореография, не толкова типична за английски фенове, украси трибуните.

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Защото си беше специално, а на Острова се говори вече за човек, който може и да е №1 в историята на родината на футбола. Всъщност, трудно е да се спори за това, че Хари Кейн вече е на върха на пирамидата от големи английски играчи, появили се на терена в тези над 150 години.

Деветката показа преди мача "Златната топка", спечелена само преди 10 дни на церемония в Лондон. Той е петият англичанин с отличието, което не бе пристигало от 2001 г. Със сигурност индивидуално - футболист номер едно на новия век за страната.

Но не само.

Кейн показа "Златната топка" на публиката на "Уембли" преди мача
Кейн показа "Златната топка" на публиката на "Уембли" преди мача Снимка: Getty Images

В четвъртък Кейн изигра своя мач №126 за Англия, с което изпревари Питър Шилтън и вече е на върха в този списък. Пред великани като Уейн Рууни, Дейвид Бекъм, Боби Муур, Боби Чарлтън...

Вече от години Хари е №1 по голове. Има 92, далеч, далеч пред втория Рууни, който е с 53. Няма място за сравнение, въпреки че хора като Чарлтън (49), Гари Линекер с 48, Кевин Кийгън и Джими Грийвс са писали историята на отбора.

Една важна липса все още оставя вратичка за въпроса "той ли е най-големият английски играч за всички времена". И тя е на трофей с националния отбор. Не, че англичаните спечелиха купища такива през годините... Имат една световна титла през 1966 г., а освен нея са играли общо два финала - на Евро 2020 и Евро 2024. И в двата случая капитан и лидер на тима бе Кейн.

Ако успее да вдигне и трофей над главата си с екипа на "трите лъва", въпрос около това дали има някой над него в йерархията на величие в родината на играта просто няма да има.

Но дори да не го направи, отговорът май вече е ясен.

С друга легенда и "Златна топка" - Лука Модрич, след края на срещата
С друга легенда и "Златна топка" - Лука Модрич, след края на срещата Снимка: Getty Images

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