Меси ще получи престижната награда "Принцеса на Астурия" за 2026 година в категория "Спорт". След това аржентинската звезда се очаква да присъства на официална вечеря с кралското семейство и други носители на наградите.
39-годишният Меси играе за Интер Маями от Американската сокър лига (MLS) от 2023 година. В Европа аржентинецът е носител екипите на Пари Сен Жермен и Барселона, където спечели четири пъти Шампионската лига, три пъти Суперкупата на УЕФА и три пъти Световното клубно първенство.
Нападателят е шампион на Мондиал (2022), двукратен вицешампион на света (2014, 2026), олимпийски шампион (2008) и двукратен носител на Копа Америка (2021, 2024). Меси държи рекорда за най-много награди "Златна топка" - осем.
Нападателят е изиграл 208 мача за националния отбор на Аржентина и е отбелязал 126 гола. Той държи рекорда на националния отбор за всички времена и в двете категории. Меси е участвал на шест Световни първенства.
Спортът е повече от резултат
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Той прекрати кариерата си в тима след Мондиал 2026.