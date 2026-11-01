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Ювентус победи Наполи навръх 129-годишнината от основаването на клуба. "Бианконерите", които са създадени на 1 ноември 1897-а, спечелиха неделното дерби в Серия "А" с 2:0 и направиха чудесен подарък на всички, които подкрепят отбора от Торино.

И двата гола за победата на Юве дойдоха през второто полуврмме, като бяха кой от кой по-красиви.

Първо босненският тийнейджър Керим Алайбегович се разходи без проблеми между няколко играчи в сини екипи, а после прати снаряд с левия крак в далечния ъгъл на вратата и така направи 1:0 в 70-ата минута.

Задачата за гостите от Южна Италия стана още по-трудна в 75-ата минута, когато Лука Марианучи бе изгонен за втори жълт картон, а неаполитанците бяха без наказания си треньор Макс Алегри.

Четири минути преди края и Жереми Бога постави името си сред голмайсторите, като стори това от почти същата позиция, от която го направи и Алайбегович, само че шутира с десния крак - 2:0.

С трите точки днес Ювентус изпревари Наполи в класирането и вече е седми със 17 точки, докато гостите са осми с 14.

 

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