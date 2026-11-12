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Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик е бил официално уведомен, че е освободен от позицията си след разочароващото начало на сезона, съобщиха едновременно всички големи медии на Острова.

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Новинaта бе потвърдена минути по-късно и от клуба. Ръководството на клуба е преценило, че е необходима треньорска промяна, след като "червените дяволи" се оказаха в зоната на изпадащите в Премиър лийг с едва една победа в първите 10 кръга.

Изпълнителният директор Омар Берада и футболният директор Джейсън Уилкокс са провели разговора с бившия полузащитник, който застана начело на "червените дяволи" в началото на годината. Английският специалист получи постоянен договор през май, след като успя да изведе отбора до третото място през предходната кампания.

За негов наследник е избран Маурисио Почетино, с когото Юнайтед вече е постигнал устно споразумение. Аржентинецът в момента е селекционер на националния отбор на САЩ и се очаква първо да изпълни ангажиментите си с американския тим, преди да започне работа на "Олд Трафорд". Все още не е ясно кой ще води клуба в предстоящото дерби с Ливърпул веднага след паузата за националните отбори.

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