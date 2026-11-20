Разходите могат да са до 75 процента от приходите

955 Снимка: Getty Images

Саудитската професионална лига обяви въвеждането на нови правила с цел насърчаване на финансовата дисциплина и осигуряване на дългосрочна устойчивост на клубовете в първенството. Местните отбори ще трябва да ограничат разходите си до 75% от клубните приходи през настоящия сезон, а за следващата кампания таванът ще падне до 70%. Успоредно с това се стимулират целевите инвестиции в спортна инфраструктура, детско-юношески школи и изграждане на млади таланти.

Новата регулаторна рамка бе представена на медиен семинар, организиран от Департамента по клубни въпроси към лигата. Основните теми бяха свързани с лимитите на разходите, финансовия надзор и процедурите за селекция и привличане на чуждестранни състезатели. В дискусията се включиха генералният директор по управление на клубовете Хесус Аройо, неговият заместник Мохамед Ал Джохани и председателят на Комитета за финансов контрол Абдула Кабоха.

Спазването на новите изисквания ще се следи чрез финансови одити, които клубовете ще преминават два пъти годишно. Проверките са поверени на Комитета за финансов контрол, който ще разглежда резултатите и ще взима съответните административни решения. Лигата разясни и шестетапния протокол за входящи международни трансфери, координиран чрез специализираната програма на Центъра за върхови постижения при привличането на играчи.

Тази процедура обхваща установяване на нуждите на дадения клуб, подаване на първоначална заявка, технически и финансов анализ, водене на преговори, окончателно одобрение и официална регистрация. Всеки клуб запазва правото да подбира футболисти и да договаря условията им, но единствено в рамките на утвърдените бюджети. Всяка потенциална сделка се оценява чрез анализ на игрови и физически показатели, пазарна стойност и трансферна цена, за да се гарантира пълно съответствие с финансовите лимити.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.