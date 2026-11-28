След 13 поредни титли, клубът постепенно започна да залязва, а днес дори изпадна

1275 Снимка: Bulphoto

Добре познатият у нас тим на БАТЕ Борисов, който направи запомнящи се европейски кампании, официално изпадна от елита на Беларус.

БАТЕ е най-успешният клуб в независимата история на Беларус и е спечелил 15 от проведените 34 първенства, а 13 от тези 15 титли бяха поредни в периода 2006-2018.

В този период БАТЕ елиминира Левски на прага на Шампионска лига и игра в турнира на богатите. Именно тогава беларуският клуб се прочу у нас и из Европа.

През годините БАТЕ също така елиминира Литекс и отпадна от ЦСКА в Европа, като клубът записа впечатляващите 5 участия в групите на Шампионска лига - повече от всички наши отбори взети заедно.

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Освен това БАТЕ Борисов се отчете с още пет участия в групите на Лига Европа.

Снимка: Bulphoto

Постепенният залез на клуба започна около пандемията, когато БАТЕ започна да отстъпва на местните си съперници. След 13 титли дойдоха три втори места, едно трети, пето, осмо, десето, а сега и предпоследното 15-о място в елита на Беларус.

Всичко това е свързано със смъртта на основателя на клуба Анатоли Капски, като след нея неговият син не управлява БАТЕ със същото финансиране и същата страст, което доведе и до днешното изпадане.

В последния мач за сезона БАТЕ трябваше да победи борещия се за титлата Ислоч, за да се добере поне до бараж за оцеляване, но мачът завърши 1:1 и това означаваше край на славната елитна история на клуба.

Прогнозите са, че това може и да означава изчезване на БАТЕ Борисов от футболната карта предвид факта, че говорим за фирмен отбор, който се появи от нищото и до началото на века нямаше никакви традиции.

Ремито 1:1 нито помогна на БАТЕ да се спаси, нито на Ислоч да посегне към титлата, която за втора поредна година отиде в ръцете на МЛ Витебкс.

Проект, който доста напомня на БАТЕ, защото клубът бе създаден от нищото, финансиране е от букмейкърска компания, а вече за два сезона в елита има и две титли.

МЛ Витебска победи Белшина с 2:0 в шампионския си мач и така остави гранда Динамо (Минск) на точка зад себе си.

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