Краят на една ера: Изпадна славният и добре познат у нас БАТЕ Борисов
След 13 поредни титли, клубът постепенно започна да залязва, а днес дори изпадна
Добре познатият у нас тим на БАТЕ Борисов, който направи запомнящи се европейски кампании, официално изпадна от елита на Беларус.
БАТЕ е най-успешният клуб в независимата история на Беларус и е спечелил 15 от проведените 34 първенства, а 13 от тези 15 титли бяха поредни в периода 2006-2018.
В този период БАТЕ елиминира Левски на прага на Шампионска лига и игра в турнира на богатите. Именно тогава беларуският клуб се прочу у нас и из Европа.
През годините БАТЕ също така елиминира Литекс и отпадна от ЦСКА в Европа, като клубът записа впечатляващите 5 участия в групите на Шампионска лига - повече от всички наши отбори взети заедно.
Освен това БАТЕ Борисов се отчете с още пет участия в групите на Лига Европа.
Постепенният залез на клуба започна около пандемията, когато БАТЕ започна да отстъпва на местните си съперници. След 13 титли дойдоха три втори места, едно трети, пето, осмо, десето, а сега и предпоследното 15-о място в елита на Беларус.
Всичко това е свързано със смъртта на основателя на клуба Анатоли Капски, като след нея неговият син не управлява БАТЕ със същото финансиране и същата страст, което доведе и до днешното изпадане.
В последния мач за сезона БАТЕ трябваше да победи борещия се за титлата Ислоч, за да се добере поне до бараж за оцеляване, но мачът завърши 1:1 и това означаваше край на славната елитна история на клуба.
Прогнозите са, че това може и да означава изчезване на БАТЕ Борисов от футболната карта предвид факта, че говорим за фирмен отбор, който се появи от нищото и до началото на века нямаше никакви традиции.
Ремито 1:1 нито помогна на БАТЕ да се спаси, нито на Ислоч да посегне към титлата, която за втора поредна година отиде в ръцете на МЛ Витебкс.
Проект, който доста напомня на БАТЕ, защото клубът бе създаден от нищото, финансиране е от букмейкърска компания, а вече за два сезона в елита има и две титли.
МЛ Витебска победи Белшина с 2:0 в шампионския си мач и така остави гранда Динамо (Минск) на точка зад себе си.