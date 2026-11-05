Той се оттегля като №1 по мачове и №1 по голове в международния футбол

1821 Снимка: Getty images

Кристиано Роналдо официално обяви оттеглянето си от националния отбор на Португалия.

Той стори това с видео обръщение в социалните мрежи, а решението му със сигурност не идва като голяма изненада предвид събития отпреди три седмици.

Тогава Роналдо напусна лагера на националния тим след скандал със селекционера Жорже Жезус, а цялата страна и водещите медии бяха убедени, че това е краят на най-голямата им звезда с екипа на Португалия.

Макар нещата да поутихнаха, то в навечерието на следващата пауза за национални отбор, която започва следващия понеделник, Кристиано Роналдо обяви своето оттегляне.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

След призивите на фенове, президент на федерация и дори държавен глава за помирение, Роналдо бе включен в състава на националния тим за мачовете срещу Дания и Уелс през следващата седмица, но в крайна сметка той няма да облече националната фланелка отново.

Така само месец, след като последния си мач за Аржентина изигра Лионел Меси, другата суперзвезда на футбола също обяви, че се оттегля от международната сцена.

Кристиано прави това като абсолютен №1 в историята на международния футбол. Той е лидер по мачове - 234, а също така и лидер по голове - 146.

Кариерата му за мъжкия тим на Португалия започва още през 2003-а и продължава 23 години, преминавайки през шест световни и шест европейски първенства.

Акцентът при всички положения е европейската титла през 2016-а, като с Поругалия той има още един евроепейски финал и полуфинал, както и полуфинал на Мондиал.

Със страната си той спечели и Лигата на нациите, а също така бе част от Олимпиадата през 2004-а и Купата на конфедерациите през 2017-а.

Снимка: Getty images

В емоционалното си сбогуване с националния тим Кристиано Роналдо сподели:

"Португалия винаги ще бъде в мен. Към португалците. Дойде моментът да окача фланелката с номер 7 на нашия национален отбор. Никога не съм я чувствал като изключително моя, но в продължение на 23 години имах привилегията и отговорността да я нося и да я защитавам по всички стадиони на света. Днес дойде моментът да я предам, но това не беше лесно решение, защото има решения, които не се взимат сам".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.