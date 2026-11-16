Томас Франк вече има богат опит във Висшата лига

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Кристъл Палас обяви назначаването на Томас Франк за нов мениджър на клуба. Договорът на 53-годишния датски наставник е до юни 2029 г.

Франк заменя Пиер Саж, който ръководеше отбора от лятото на 2026 година.

Треньорският щаб на Франк ще включва помощник-мениджъра Пади Маккарти и специалистът с вратарите Анди Куей, който преди това е работил с датчанина в Брентфорд. Клубът ще обяви допълнителни назначения на по-късна дата.

Франк преди това ръководи Брентфорд, където постигна впечатляващи резултати. Под негово ръководство Брентфорд постигна промоция във Висшата лига за първи път от 74 години през 2021 г.

След това през лятото на 2025-та датчанинът бе назначен в Тотнъм, но не успя да оправдае големите очаквания и бе уволнен след 38 мача начело и 34.2% победи. "Шпорите" дори бяха близо до зоната на изпадащите преди да бъде уволнен.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.