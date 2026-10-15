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Българският национал Кристиян Балов записа първото си участие в европейските клубни турнири с екипа на Цървена звезда. Сръбският гранд обаче допусна болезнено поражение с 2:3 при гостуването си на Лугано в Швейцария.

Домакините поведоха в 25-ата минута чрез Албиан Айети, но около десет минути по-късно Тими Елшник възстанови равенството. В 67-ата минута Раде Крунич направи пълен обрат и изведе Цървена звезда напред в резултата.

Балов се появи в игра в 75-ата минута, но не успя да помогне на тима си да запази преднината.

Шест минути преди края Дерек Монкада изравни за Лугано, а в 89-ата Анго Гъргич реализира дузпа, с която донесе победата на швейцарците.

Хайдук Сплит поднесе друга изненада в турнира, побеждавайки у дома нидерландския гранд Аякс с 2:1.

Хърватите поведоха с гол на Абдули Санянг в 37-ата минута. Опитният Дейви Клаасен изравни в 53-ата, но веднага след това Мартин Сотичек отбеляза гол, който се оказа победен за Хайдук.

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