Цървена Звезда на българския национал започна със загуба в Лигата на конференциите

1211 Снимка: Фейсбук

Българският национал Кристиян Балов записа първото си участие в европейските клубни турнири с екипа на Цървена звезда. Сръбският гранд обаче допусна болезнено поражение с 2:3 при гостуването си на Лугано в Швейцария.

Домакините поведоха в 25-ата минута чрез Албиан Айети, но около десет минути по-късно Тими Елшник възстанови равенството. В 67-ата минута Раде Крунич направи пълен обрат и изведе Цървена звезда напред в резултата.

Балов се появи в игра в 75-ата минута, но не успя да помогне на тима си да запази преднината.

Шест минути преди края Дерек Монкада изравни за Лугано, а в 89-ата Анго Гъргич реализира дузпа, с която донесе победата на швейцарците.

Хайдук Сплит поднесе друга изненада в турнира, побеждавайки у дома нидерландския гранд Аякс с 2:1.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Хърватите поведоха с гол на Абдули Санянг в 37-ата минута. Опитният Дейви Клаасен изравни в 53-ата, но веднага след това Мартин Сотичек отбеляза гол, който се оказа победен за Хайдук.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.