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Най-големият син на Кристиано Роналдо получи първата си повиквателна за националния отбор на Португалия до 17 години и ще има възможност да се изправи срещу България в квалификациите за Европейското първенство през 2027 година.

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Кристиано Роналдо-младши е обиколил някои от най-добрите школи в световния футбол. Естествено, играейки за детските и юношески формации на отборите, в които е играл и баща му по това време. В момента 16-годишният нападател е част от Ал Насър и през настоящия сезон има 3 гола в 7 мача.

За националния отбор на Португалия Кристиано Джуниър дебютира при 15-годишните през 2025 година. Младокът има и мачове за тима до 16 години. До момента той е записал общо 13 мача за двете възрастови групи, като е отбелязал 5 попадения.

През последната пауза за национални отбори младият Роналдо не попадна в групата на Португалия, което допълнително нагорещи отношенията тогава между баща му и футболната федерация. Припомняме, че тогава Кристиано напусна лагера на "мореплавателите" след "неспазени" обещания от треньора Жорже Жезус.

Португалия започва квалификационната си кампания с двубой срещу Андора на 11 ноември, след което на 14 ноември ще се изправи срещу България. Последният мач на домакините е срещу Сърбия на 17 ноември. Всички двубои ще се изиграя на базата на португалската футболна федерация, която е в близост до Лисабон.

 

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