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Саудитският шампион Ал Насър записа четвърта поредна победа във всички турнири, след като спечели с 3:1 визитата си на Ал Файсали от 11-ия кръг на СПЛ.

"Жълто-сините" поведоха още в четвъртата минута, когато Абдулелах Ал Гамди беше точен с шут от дъгата на наказателното поле. В 32-рата минута Кристиано Роналдо нацели греда. Той все пак успя да удвои преднината на своя тим в 49-ата минута, когато се разписа с глава след центриране на Жоао Феликс от пряк свободен удар.

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Последва проверка с ВАР за засада, но все пак беше потвърден гол номер 982 в кариерата на 41-годишния нападател. В 53-тата минута Роналдо още веднъж прати топката в противниковата мрежа, но този път видеосистемата отмени попадението му заради засада на асистиралия му Ал Гамди.

За сметка на това, в 66-ата минута влезлият от пейката Тео Бонгонда намали изоставането на домакините, засичайки с глава центриране на Мохамед Ал Шанкити. В 79-ата минута Кристиано центрира, а Ал Гамди отклони топката за резервата Анжело Габриел, който с шута си от границата на наказателното поле отново увеличи аванса на гостите. Съперниковият отбор можеше за втори път да го съкрати в 89-ата минута, но тогава напречната греда спря удара с глава на Алешандре Менди след статично положение.

След края на срещата Роналдо впечатли със свой жест, след като подари наградата си за Играч на мача на Ал Гамди.

С този успех Ал Насър се изкачи на второто място в класирането с актив от 25 точки, колкото има и лидерът Ал Кадисия, който обаче е с повече отбелязани голове. Ал Файсали пък е на 15-ата позиция със своите 7 пункта.

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