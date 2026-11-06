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Тежката криза в столичния Локомотив продължи и след треньорската рокада и раздялата с Любослав Пенев.

Днес "Железничарите" загубиха с 0:1 от Септември (София) и така се свлече до предпоследното място в класирането.

Поражение от директен конкурент в битката за оцеляване, защото Септември започна днешния дуел като последен в класирането на Първа лига, но първата победа от доста време насам означаваше изкачване с три позиции.

За Септември победата бе първа от разгара на лятото насам, когато столичният тим хвърли една от бомбите на сезона до момента и удари ЦСКА 1948 с 1:0, преди да влезе в серия седем мача без успех, шест от които загубени.

Любопитното е, че днешният дуел се игра на стадион "Георги Аспарухов", като това бе първият мач тук от два месеца насам и той не включваше участието на Левски.

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Първият мач на Левски в собствения му дом след 5 септември ще бъде на 22 ноември, когато отново Локомотив (София) ще има гостуване на "Герена", а с оглед представяне нещата за "железничарите" не са никак оптимистични.

Решителният миг днес бе в самото начало на втората част, когато Педро Ферейра вкара единственият и оказал се победен гол.

По-притеснителното за Локомотив е, че след този гол Септември бе доста по-близо до второ попадение, отколкото символичните гости до изравняване.

Така в самото начало на 14-ия кръг Локомотив (Пловдив) и Локомотив (София) са на дъното с по 9 точки, Ботев (Враца) има 10, а Септември и Дунав са с по 11, като двата отбора от днешния мач са с мач повече от конкурентите си.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.