Куп играчи от родния елит играха в квалификациите за Купата на Африка, един дори се разписа
Девет отбора вече имат сигурно място на турнира
Родната Първа лига бе сериозно представена във вчерашните мачове от квалификациите за Купата на Африка.
След изиграването на ноемврийските мачове и с оставащи два кръга от всяка група, вече девет отбора имат сигурно място в турнира, който ще стартира в края на 2027-а.
Освен домакините Танзания, Уганда и Кения, част от турнира ще бъдат отборите на Мароко, Сенегал, Камерун, Мали, Бенин и Буркина Фасо.
Останалите 15 квоти ще се разпределят през месец март, а в последните дни видяхме сериозно присъствие на играчи от Първа лига из Черния континент.
Крилото на пловдивския Ботев - Мауро Родригеш, дори се отчете с гол за Гвинея-Бисау при победата с 2:0 над Мадагаскар, с която бившата португалска колония направи огромна крачка към участие за Купата на Африка.
В тази група колосът Нигерия направи изненадващо 0:0 с Танзания и съвсем спокойно може да изпусне турнира, което ще е огромен провал.
В последните два кръга Гвинея-Бисау трябва да победи Танзания у дома и след това просто да не губи с повече от три гола разлика от Нигерия, ако иска да отиде на турнира за сметка на "суперорлите".
Мачът между Гвинея-Бисау и Мадагаскар бе с двойно участие на играчи от Първа лига, защото 15 минути преди края за гостите влезе Николас Фонтейн от Септември.
В мача между Малави и Египет, завършил наравно 0:0, най-висока оценка в редиците на гостите получи бранителят на Лудогорец - Хосам Абделмаджид.
Той се отличи с перфектни изяви в отбрана и получи похвали в родината си, но колегите му в атака, водени от Мохамед Салах, не успяха да поразят вратата на Малави и така Египет не успя да си подпечата класирането.
Футболист от Първа лига записа няколко минути и в мача между Либия и Тунис, завършил наравно 1:1. Това бе Моатас Земземи от ЦСКА 1948, който не успя да помогне на родината си, а Тунис изненадващо заема последната позиция в тази група и ще трябва да търси задължителни две победи в оставащите два мача.
Касим Хаджи от Ботев (Враца) пък записа няколко минути при победата на Коморските острови над Конго с 1:0.
Победа, която почти сигурно праща малката островна нация на трето поредно участие за Купата на Африка. В тази група работата си вече свърши отборът на Камерун, за който в последните дни в игра видяхме Оливер Камдем от шампиона Левски.
Мамаду Диало от ЦСКА 1948 не успя да помогне на Мавтирания. Родината му падна с 1:3 в домакинството си на Буркина Фасо и така реши тази група, в която освен Буркина Фасо се класира и Бенин с Тамимо Уоро от ЦСКА в редиците, а другият отпаднал отбор също има "червен" представител. Това е ЦАЕ с Исак Соле.
Сейни Санянг от Ботев (Враца) този път остана неизползвана резерва, а неговата родина Гамбия направи драматично 2:2 срещу Кот д'Ивоар, а подобна бе и съдбата на Дерой Дуарте от Лудогорец, който не се появи в игра за Кабо Верде при загубата с 0:2 от Либерия.
Така сензацията от последния Мондиал по всяка вероятност ще пропусне втора поредна Купа на Африка.