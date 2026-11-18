312 Снимка: Getty images

Родната Първа лига бе сериозно представена във вчерашните мачове от квалификациите за Купата на Африка.

След изиграването на ноемврийските мачове и с оставащи два кръга от всяка група, вече девет отбора имат сигурно място в турнира, който ще стартира в края на 2027-а.

Освен домакините Танзания, Уганда и Кения, част от турнира ще бъдат отборите на Мароко, Сенегал, Камерун, Мали, Бенин и Буркина Фасо.

Останалите 15 квоти ще се разпределят през месец март, а в последните дни видяхме сериозно присъствие на играчи от Първа лига из Черния континент.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Крилото на пловдивския Ботев - Мауро Родригеш, дори се отчете с гол за Гвинея-Бисау при победата с 2:0 над Мадагаскар, с която бившата португалска колония направи огромна крачка към участие за Купата на Африка.

В тази група колосът Нигерия направи изненадващо 0:0 с Танзания и съвсем спокойно може да изпусне турнира, което ще е огромен провал.

В последните два кръга Гвинея-Бисау трябва да победи Танзания у дома и след това просто да не губи с повече от три гола разлика от Нигерия, ако иска да отиде на турнира за сметка на "суперорлите".

Мачът между Гвинея-Бисау и Мадагаскар бе с двойно участие на играчи от Първа лига, защото 15 минути преди края за гостите влезе Николас Фонтейн от Септември.

В мача между Малави и Египет, завършил наравно 0:0, най-висока оценка в редиците на гостите получи бранителят на Лудогорец - Хосам Абделмаджид.

Той се отличи с перфектни изяви в отбрана и получи похвали в родината си, но колегите му в атака, водени от Мохамед Салах, не успяха да поразят вратата на Малави и така Египет не успя да си подпечата класирането.

Футболист от Първа лига записа няколко минути и в мача между Либия и Тунис, завършил наравно 1:1. Това бе Моатас Земземи от ЦСКА 1948, който не успя да помогне на родината си, а Тунис изненадващо заема последната позиция в тази група и ще трябва да търси задължителни две победи в оставащите два мача.

Касим Хаджи от Ботев (Враца) пък записа няколко минути при победата на Коморските острови над Конго с 1:0.

Победа, която почти сигурно праща малката островна нация на трето поредно участие за Купата на Африка. В тази група работата си вече свърши отборът на Камерун, за който в последните дни в игра видяхме Оливер Камдем от шампиона Левски.

Мамаду Диало от ЦСКА 1948 не успя да помогне на Мавтирания. Родината му падна с 1:3 в домакинството си на Буркина Фасо и така реши тази група, в която освен Буркина Фасо се класира и Бенин с Тамимо Уоро от ЦСКА в редиците, а другият отпаднал отбор също има "червен" представител. Това е ЦАЕ с Исак Соле.

Сейни Санянг от Ботев (Враца) този път остана неизползвана резерва, а неговата родина Гамбия направи драматично 2:2 срещу Кот д'Ивоар, а подобна бе и съдбата на Дерой Дуарте от Лудогорец, който не се появи в игра за Кабо Верде при загубата с 0:2 от Либерия.

Така сензацията от последния Мондиал по всяка вероятност ще пропусне втора поредна Купа на Африка.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.