На 29 октомври отборите ще знаят потенциалния си път чак до полуфиналите

895 Снимка: БТА

Професионалната футболна лига обяви датата, на която ще бъде теглен жребия за следващия етап на турнира за Купата на България.

Жребият ще бъде на 29 октомври, а любопитното е, че тогава ще бъде изтеглена програмата не за един, а за два етапа от надпреварата.

Днес предстои да се изиграят последните мачове от 1/16-финалната фаза, а на 29 октомври ще се теглят двойките както за осминафиналите, така и за четвъртфиналите.

По този начин само след няколко дни отборите ще знаят своя път в турнира чак до полуфиналната фаза.

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Това е новост при тегленето на жребия, защото в последните години практиката бе да има отделен жребий за всеки следващ етап.

Жребият за осминафиналите ще бъде пълен - без никакво рестрикции и ограничения. Дуелите ще се определят в един мач, в който домакин ще бъде отборът, чието име се изтегли първо.

Осминафиналите ще се проведат в периода 11-14 декември и с тях ще се сложи край на футболната 2026-а у нас, докато четвъртфиналите са предвидени за пролетта на 2027-а.

До този момент са ясни 14 от 16-те участника на осминафиналите. 12 от тях са представители на елита, като към столичният Септември е единственият представител на Първа лига, който е аут от надпреварата.

Напред в турнира продължиха Левски, ЦСКА, Лудогорец, ЦСКА 1948, Ботев (Пловдив), Арда, Славия, Ботев (Враца), Локомотив (Пловдив), Локомотив (София), Дунав (Русе) и Черно море.

Последният представител на елите в действие е варненският Спартак, който днес гостува на Етър (Велико Търново).

От Втора лига на осминафинал се класираха отборите на Локомотив (Горна Оряховица) и Хебър (Пазарджик), а днес това ще направи един измежду Добруджа и Монтана.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.