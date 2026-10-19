Купа на България: Определиха дата за жребия, ще се теглят два кръга накуп
На 29 октомври отборите ще знаят потенциалния си път чак до полуфиналите
Професионалната футболна лига обяви датата, на която ще бъде теглен жребия за следващия етап на турнира за Купата на България.
Жребият ще бъде на 29 октомври, а любопитното е, че тогава ще бъде изтеглена програмата не за един, а за два етапа от надпреварата.
Днес предстои да се изиграят последните мачове от 1/16-финалната фаза, а на 29 октомври ще се теглят двойките както за осминафиналите, така и за четвъртфиналите.
По този начин само след няколко дни отборите ще знаят своя път в турнира чак до полуфиналната фаза.
Това е новост при тегленето на жребия, защото в последните години практиката бе да има отделен жребий за всеки следващ етап.
Жребият за осминафиналите ще бъде пълен - без никакво рестрикции и ограничения. Дуелите ще се определят в един мач, в който домакин ще бъде отборът, чието име се изтегли първо.
Осминафиналите ще се проведат в периода 11-14 декември и с тях ще се сложи край на футболната 2026-а у нас, докато четвъртфиналите са предвидени за пролетта на 2027-а.
До този момент са ясни 14 от 16-те участника на осминафиналите. 12 от тях са представители на елита, като към столичният Септември е единственият представител на Първа лига, който е аут от надпреварата.
Напред в турнира продължиха Левски, ЦСКА, Лудогорец, ЦСКА 1948, Ботев (Пловдив), Арда, Славия, Ботев (Враца), Локомотив (Пловдив), Локомотив (София), Дунав (Русе) и Черно море.
Последният представител на елите в действие е варненският Спартак, който днес гостува на Етър (Велико Търново).
От Втора лига на осминафинал се класираха отборите на Локомотив (Горна Оряховица) и Хебър (Пазарджик), а днес това ще направи един измежду Добруджа и Монтана.